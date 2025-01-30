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        Haberler Bilgi Gündem Darüşşafaka Giriş Sınavı 4. sınıf ne zaman, başvuru tarihleri nedir, hangi illerde yapılacak, kimler katılabilir?

        Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri nedir, hangi illerde yapılacak?

        Babası ve/veya annesi hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere burslu ve yatılı eğitim imkânı sunan Darüşşafaka'nın 4. sınıflar için düzenleyeceği giriş sınavının tarihi netleşti. 42 ilde gerçekleştirilecek sınav için öğrenciler, başvurularını çevrim içi olarak veya okula bizzat giderek yapabilecek. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman düzenlenecek ve hangi illerde gerçekleşecek? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:59
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        • 1

          Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi imkânları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkânı sunan Darüşşafaka, 4. sınıf öğrencileri için 42 ilde giriş sınavı düzenleyecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler için başvurular 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Ayrıca, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine ulaşım masrafları da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacak. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

        • 2

          DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

          Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki 42 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınava, ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.

        • 3

          SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

          Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.

          Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

        • 4

          DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

        • 5

          BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          T.C. vatandaşı olması

          Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

          Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

          2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

          2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

        • 6

          GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

          Nüfus cüzdanı fotokopisi

          Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

          Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

          Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

          Başvuru formu (doldurulmuş)

          İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)

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