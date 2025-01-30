Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi imkânları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkânı sunan Darüşşafaka, 4. sınıf öğrencileri için 42 ilde giriş sınavı düzenleyecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler için başvurular 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Ayrıca, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine ulaşım masrafları da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacak. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...