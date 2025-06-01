Danla Bilic'in eski sevgilisi hakkında karar çıktı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada Danla Bilic olarak tanınan Neslihan Aktepe, erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp dilmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmıştı. B.Ç., emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti. Öte yandan şüpheli, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

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DAYISINI ARAYARAK TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Neslihan Aktepe, eski sevgilisinin Kütahya'daki dayısını arayarak; "Kızınızın ölüm haberini 3 - 4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç.'yi Eyüpsultan'daki bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DANLA BİLİC'TEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından "Merak eden, arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. İyiyim. Aileme yaşatılan bu korkuyu hazmetmeye çalışıyoruz. Dün bizzat Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş arayıp, bu konuyla bizzat ilgilendiklerini de iletti. Hiçbir kadının bu ve benzeri şeyler yasamaması, yaşayanların da sonsuz korunmasını dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" paylaşımında bulundu.