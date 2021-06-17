Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada B Grubu ekipleri Danimarka ve Belçika kupanın 7. gününde karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

DANİMARKA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 B Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Belçika 17 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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