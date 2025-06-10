Damien Comolli'den Kolo Muani ve Dusan Vlahovic açıklaması!

Juventus'un yeni genel direktörü Damien Comolli, ismi Türk takımlarıya anılan Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili konuştu.

REKLAM advertisement1 Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan futbol adamı, adı Fenerbahçe ile geçen Kolo Muani için "Kulüpler Dünya Kupası'nda bizimle oynayacağını doğrulayabiliriz. Kolo Muani'yi gelecek sezon da tutmak için PSG ile henüz anlaşmadık ama oyuncu bizimle kalmak istediği için çok iyimserim. Üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Vlahovic için de "Dusan üst düzey bir oyuncu. Geçen hafta kendisiyle konuştum. Durumu anlayıp gelecek hakkında bir karar vereceğiz. 25 yıldır verilerle çalışıyorum, bu kariyerimin bir parçası. Rasyonel kararlar almalıyız ve veriler oyuncuları seçmemize, stratejimizi belirlememize, sakatlıkları önlememize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

3.5 sezondur Juventus forması giyen Dusan Vlahovic, siyah beyazlı formayla çıktığı 142 maçta 57 gol kaydetti. 25 yaşındaki Sırp yıldız, geçen sezonu ise tüm kulvarlarda 15 gol ve 5 asistle kapattı. Geçen sezon devre arasında PSG'den kiralanan Kolo Muani ise 8 gol ve asist kaydetti.