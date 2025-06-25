Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çıktığı huzurevine dönmeyince yapılan aramalar sonucu cansız bedeni bulunan ve basına, damatsız düğün yapıp gelinlik giydiği karelerle yansıyan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş'ın ölümü ile ilgili kaldığı huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir huzurevinde kalan, 2023'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğünle gerçekleştiren Sümbül Topbaş (83), 20 Haziran'da bakkala gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
DHA'daki habere göre hakkında kayıp başvurusu yapılan Topbaş'ın, 23 Haziran gecesi Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.
YARA VE KESİ İZİNE RASTLANMADI
Polisin yaptığı incelemede; vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Sümbül Topbaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsisi tamamlanan Topbaş'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HUZUREVİNE SORUŞTURMA AÇILDI
Sümbül Topbaş'ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı.
OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR
Ayrıca çıkacak detaylı otopsi raporunun ardından Topbaş'ın ölümüyle ilgili bir ihmal ya da dış müdahale olup, olmadığının belirleneceği, adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.