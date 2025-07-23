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        Haberler Bilgi Yaşam Dalak vücudumuzda tam olarak neye yarıyor ve ağrıması neden tehlikeli?

        Dalak vücudumuzda tam olarak neye yarıyor ve ağrıması neden tehlikeli?

        Karın bölgesinde aniden hissedilen bir ağrı çoğu zaman geçiştirilir, ancak söz konusu dalak olduğunda durum ciddiyet kazanabilir. Bağışıklık sisteminde kritik rol oynayan bu küçük organ, kimi zaman göz ardı edilen büyük problemlerin habercisi olabilir. Peki, dalak tam olarak ne işe yarar ve ağrısı neden dikkate alınmalıdır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:30
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        Dalak ağrıması neden tehlikeli?
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        Vücudumuzda çoğu zaman varlığını fark etmediğimiz organlardan biri olan dalak, bağışıklığın görünmez kahramanıdır. Ancak bazı durumlarda bu küçük ama hayati organ, ağrıyla kendini belli eder. Dalağın işlevi ve ağrısının neden ihmal edilmemesi gerektiği ise çoğu kişinin bilmediği kritik detaylarla dolu!

        DALAK VÜCUTTA NEREDEDİR VE NE İŞE YARAR?

        Dalak, karnın sol üst kısmında, mide ile diyafram arasında yer alan bir organdır. Kaburgalar tarafından korunan bu yumuşak doku, kanı filtreleyerek vücutta önemli bir rol oynar. Eski ya da hasarlı kan hücrelerini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücrelerini üretir.

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        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN SESSİZ KAHRAMANI

        Dalak, lenf sistemiyle iş birliği içinde çalışarak bağışıklık fonksiyonunu güçlendirir. Bakteri, virüs ve diğer zararlı organizmaları tanımlayıp yok eden hücrelerin üretiminde etkilidir. Bu yönüyle, enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattı sayılabilir.

        KAN DOLAŞIMININ TEMİZLEYİCİSİ

        Kandaki sağlıksız kırmızı kan hücrelerini ayıklamak ve demir gibi değerli elementleri geri kazanmak, dalağın temel görevleri arasındadır. Ayrıca trombosit ve beyaz kan hücrelerini de depolayarak gerektiğinde devreye sokar.

        DALAK AĞRISI: GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN BİR UYARI

        Dalakta oluşan bir büyüme ya da hasar, sol üst karın bölgesinde ağrıya yol açabilir. Özellikle travmalardan sonra dalağın yırtılması hayati tehlike yaratabilir ve acil müdahale gerektirir. Şişmiş bir dalak, aynı zamanda diğer organlara baskı yaparak sindirim sorunlarına neden olabilir.

        DALAK ALINIRSA NE OLUR?

        Bazı durumlarda, örneğin dalağın yırtılması veya kan hastalıkları sonucu işlevini yitirmesi halinde, cerrahi olarak alınması gerekebilir. Bu durumda kişi yaşamını sürdürebilir, ancak enfeksiyon riskine karşı daha dikkatli olması gerekir. Aşılar ve düzenli sağlık kontrolleri hayati önem taşır.

        Kaynak: Cleveland Clinic, Healthline

        Fotoğraf kaynak: IStock

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