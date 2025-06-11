CZN Burak, Şafak Sezer görüntülerini sildi

Şafak Sezer, restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir’e karşı hukuki süreci başlatmıştı. Ünlü oyuncu, yer aldığı bir reklam içeriğinin Özdemir’in milyonlarca takipçili sosyal medya hesaplarında izinsiz bir şekilde yayımlandığı iddiasıyla ihtarname göndermişti.

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Oyuncunun avukatı tarafından Burak Özdemir'e gönderilen ihtarnamede, bu paylaşımın hukuki karşılığı 5 milyon TL olarak belirlenmişti. Özdemir, ihtarname sonrasında Şafak Sezer ile yer aldığı paylaşımlarını Instagram hesabından kaldırdı.

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15 GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ

İhtarnamede, reklam çalışması karşılığında herhangi bir ücret ödenmemesinin sözleşme ihlaline yol açtığı vurgulanırken, izinsiz kullanımın telifi bulunmayan bir eserin umuma iletimi kapsamında değerlendirilerek 5 milyon TL tazminat talep edildiği ifade edilmişti. Bu tutarın 15 gün içinde ödenmemesi halinde Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılacağı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.