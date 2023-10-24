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        Haberler Gündem Cumhuriyet Bayramı 100. yılı kutlamaları ve konserleri neler, nerelerde yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ücretsiz konserler listesi açıklandı!

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler! İşte İletişim Başkanlığı 29 Ekim etkinlikleri ve ücretsiz konserler

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanacak. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100.Yıl Marşı yankılanacak. İşte 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı 100.yıl etkinlikleri ve ücretsiz konserler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 24.10.2023 - 19:21
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        • 1

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle kutlanacağının duyurdu. 25 Ekim itibariyle başlayacak olan kutlamalar için konser ve etkinliklerin takvimi belli oldu. İşte 29 Ekim ücretsiz konserler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN 100. YIL ÖZEL ETKİNLİKLER

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

          Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

        • 3

          100.YIL İÇERİKLERİ DEV EKRANLARDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

          İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

          Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

          İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

        • 4

          100. YIL MARŞI YANKILANACAK!

          Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak.

        • 5

          2023 DRON İLE HAVADA GÖRSEL ŞOV

          Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.

          29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.

          Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.

        • 6

          CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ İSTANBUL KONSLERİ

          Manuş Baba

          26 Ekim Perşembe

          Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

          Volkan Konak

          27 Ekim Cuma

          Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

          Melike Şahin

          28 Ekim Cumartesi

          Maltepe Etkinlik Alanı

        • 7

          Gazapizm

          28 Ekim Cumartesi

          Maltepe Etkinlik Alanı

          Madrigal

          28 Ekim Cumartesi

          Maltepe Etkinlik Alanı

          Betül Demir

          28 Ekim Cumartesi

          Maçka Parkı, Şişli

        • 8

          Şevval Sam – Ozan Doğulu

          28 Ekim Cumartesi

          Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

          Nova Norda

          28 Ekim Cumartesi

          Maltepe Etkinlik Alanı

          Ozbi

          28 Ekim Cumartesi

          Maltepe Etkinlik Alanı

        • 9

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri

          29 Ekim Pazar

          Müze Gazhane

          Zülfü Livaneli

          29 Ekim Pazar

          Maltepe Etkinlik Alanı

          Duman

          29 Ekim Pazar

          Maltepe Etkinlik Alanı

        • 10

          Mazhar Alanson

          29 Ekim Pazar

          Maltepe Etkinlik Alanı

          Adamlar

          29 Ekim Pazar

          Maltepe Etkinlik Alanı

          Edis

          29 Ekim Pazar

          Maltepe Etkinlik Alanı

          İskender Paydaş ve Orkestrası

          29 Ekim Pazar

          Maltepe Etkinlik Alanı

        • 11

          Zülfü Livaneli

          29 Ekim Pazar

          Caddebostan Etkinlik Alanı

          Sıla

          29 Ekim Pazar

          Maltepe Etkinlik Alanı

          Burak Kut – Yonca Evcimik – Grup Vitamin – Mansur Ark

          29 Ekim Pazar

          Sarıyer Merkez

          Sertab Erener

          29 Ekim Pazar

          Ataşehir Bulvarı

        • 12

          DİĞER İLLERDE CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETİZ KONSERLER

          Pinhani

          25 Ekim Çarşamba

          Güney Yıldızı Stadyumu, Adana

        • 13

          Melek Mosso

          26 Ekim Perşembe

          Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir

          Pusula

          27 Ekim Cuma

          Mumcular Meydanı, Muğla

        • 14

          Gülşen

          27 Ekim Cuma

          Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir

          Madrigal

          27 Ekim Cuma

          Adana, Ceyhan

        • 15

          İrem Derici

          29 Ekim Pazar

          Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa

          İmera

          29 Ekim Pazar

          Eynesil Meydanı, Giresun

        • 16

          Ümit Besen & Pamela

          28 Ekim Cumartesi

          Cumhuriyet Meydanı, Burdur

        • 17

          Moğollar

          28 Ekim Cumartesi

          Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir

          Madrigal

          29 Ekim Pazar

          Bursa Kestel Belediyesi

        • 18

          Leman Sam

          29 Ekim Pazar

          Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya

          Eypio

          29 Ekim Pazar

          Cumhuriyet Meydanı, Burdur

        • 19

          Fatma Turgut

          29 Ekim Pazar

          Bursa Belediyesi

          Tan Taşçı

          29 Ekim Pazar

          Çankaya Anıtpark, Ankara

          Ece Seçkin

          29 Ekim Pazar

          Bodrum Belediye Meydanı, Muğla

        • 20

          Pusula

          29 Ekim Pazar

          Turgutreis Atatürk Meydanı, Muğla

          Köfn

          29 Ekim Pazar

          Tavas Belediyesi, Denizli

          100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri

          29 Ekim Pazar

          Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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