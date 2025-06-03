Cumhurbaşkanlığı mağlubiyetinin ardından: Polonya'da Başbakan Tusk güvenoyuna gidiyor

Polonya'da muhafazakar cumhurbaşkanı adayı Karol Nawrocki'nin seçimleri kazanması, ülkede ve bölgede dengeleri değiştirdi.

Ülkenin AB yanlısı başbakanı Donald Tusk, seçimlerde desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin yüzde 49,1 oyla kaybetmesiyle parlamentodaki yasa çıkarma hakimiyetinde yara aldı.

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Tusk'ın hükümeti parlamentoda yasa çıkarsa da, birçok yasada cumhurbaşkanlığı vetosuna takılması muhtemel. Başbakan bu sebeple koalisyonuna destek sağlamak amacıyla hükümeti için güven oylaması isteyeceğini duyurdu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada Başbakan, 'işe koyulma' ve 'bir dizi yasa tasarısı sunma' sözü verdi.

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Ana muhalefetin sağcı adayı Karol Nawrocki'nin destekçilerini zaferinden dolayı kutlayan Tusk, hükümetin bir 'acil durum planı' olduğunu söyledi ve bir an bile durmayacağına, yasama gündemini iki katına çıkaracağına söz verdi.

Tusk, "Yurtiçi ve yurtdışındaki muhaliflerimiz de dahil olmak üzere herkesin içinde bulunduğumuz anın ciddiyetini anladığımızı ama tek bir adım bile geri atmayacağımızı görmesini istiyorum. Çoğunluğumuzu teyit etmek için parlamentoda oylama isteyeceğim" dedi.

Tusk, sekiz yıllık Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarına damgasını vuran demokratik denge ve denetleme mekanizmalarındaki erozyonu tersine çevirmeyi vaat eden, merkez sağdan sosyal demokrat sola kadar Avrupa yanlısı partilerden oluşan ideolojik açıdan çeşitli ve siyasi açıdan kırılgan bir ittifaka liderlik ediyor. Giden cumhurbaşkanı ve PiS'in müttefiki Andrzej Duda ile 18 ay süren zorlu birlikteliğin ardından hükümet, Avrupa yanlısı Varşova belediye başkanı Rafał Trzaskowski'nin seçimi kazanacağını ve ilerici yasalar üzerindeki cumhurbaşkanlığı vetosu tehdidini ortadan kaldıracağını umuyordu. REKLAM Yeni cumhurbaşkanı nasıl biri? Trump yönetiminin üst düzey üyelerinden kamuoyu desteği alan Nawrocki, AB'yi şiddetle eleştiriyor ve Macaristan'ın Viktor Orbán'ı gibi diğer Avrupa şüphecisi liderlerle mümkün olan her yerde ittifak kurması muhtemel. Bu durum, ABD'nin gümrük vergileri ve Ukrayna'daki savaş gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde blok içinde bölünme riski yaratıyor. Donald Trump Polonya'yı Nawrocki'yi seçtiği için tebrik etti. ABD Başkanı, Truth Social platformunda, "TRUMP MÜTTEFİKİ POLONYA'DA TÜM AVRUPA'YI ŞOK EDEREK KAZANDI. Tebrikler Polonya, bir KAZANAN seçtiniz!" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanının rolü büyük ölçüde törensel olsa da, dış politika ve savunma politikası üzerinde bir miktar etkisi var. Ayrıca yasaları veto etme gibi kritik bir güç taşıyor. Güven oylaması için henüz bir tarih belirlenmedi ancak parlamentonun salı ve çarşamba günleri toplanacak olması nedeniyle oylama bu hafta içinde yapılabilir. İttifak içi bir çözülme olmadığı takdirde, koalisyonun parlamentoda kazanmak için yeterli oyu var.