Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurtulmuş'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’u gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük dayanağımız, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis’tir. Donanımı ve tecrübesi ile Gazi Meclisimize Başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine yürekten inanıyor, Sayın Kurtulmuş’a üstün başarılar diliyorum."

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EFKAN ALA'DAN TEBRİK MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen partimizin İstanbul Milletvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, Meclisimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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