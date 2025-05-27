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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: AK Parti yeni anayasa için adımı atıyor | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: AK Parti yeni anayasa için adımı atıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yeni Anayasa sürecine ilişkin komisyon kurulması talimatını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 01:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 01:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Anayasa sürecine ilişkin olarak komisyon kurulması talimatını verdi. Habertürk'ten Emre Karaca'nın haberine göre, başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı komisyonda 10 üyenin yer alması bekleniyor.

        HAZIRLIKLAR BAŞLADI

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında gündem yeni Anayasa için kurulacak komisyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında 1 kişi olması beklenen komisyon için hazırlıklar başladı.

        Anayasa Komisyonuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık etmesi bekleniyor. Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un yer alması öngörülüyor.

        MKYK'DA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Öte yandan AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye süreci hakkında kullandığınız dile dikkat edin, yanlış anlaşılmalara mahal verecek ifadeler kullanmaktan kaçının, süreç çok hassas, terör bitmesin diye uğraşanlar var" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sürçe başarıya ulaşırsa DEM'in Türkiye partisi olmasının önü açılır" ifadelerini kullandı

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Yeni Anayasa
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