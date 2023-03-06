AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA!
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "HİÇBİR ŞAİBE OLMADAN SEÇİM OLACAK"
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz... Demokrasimiz içerisinde çok sıkıntılı dönemlerimiz olmuştur. Ama darbelerden sonraki dönemler de dahi Türkiye'de sandık ortaya çıktığı zaman vatandaşımız önce büyük bir katılımla sandığa gitmiş, oylarını kullanmış ve kendi iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim süreci her zaman uygulanmıştır.