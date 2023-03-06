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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart'ta seçim sürecini başlatıyoruz! 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı! 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri ne zaman?

Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Yaşanan gelişmelerinin ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri ne zaman yapılacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenler gözünü 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim tarihleri için YSK'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim tarihleri...

Giriş: 06.03.2023 - 23:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen açıklama geldi. 6 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim tarihine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Peki, "2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ne zaman? İşte 2023 Genel Seçim tarihleri...

  • 2023 GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin 14 Mayıs'ı işaret ederek şunları ifade etti;

  • Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaraları saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.

     

  • SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

    Depremzedelerin oy kullanımı için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine devam etti;

    10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir.

     

  • Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz.

     

  • AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "HİÇBİR ŞAİBE OLMADAN SEÇİM OLACAK"

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz... Demokrasimiz içerisinde çok sıkıntılı dönemlerimiz olmuştur. Ama darbelerden sonraki dönemler de dahi Türkiye'de sandık ortaya çıktığı zaman vatandaşımız önce büyük bir katılımla sandığa gitmiş, oylarını kullanmış ve kendi iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim süreci her zaman uygulanmıştır.

     

  • Hem seçim kampanyalarındaki herkesin istediği şekilde söyleyebilmesi hem de seçim günü sandıklara sahip çıkılabilmesi, şaibesiz bir seçim yapılabilmesi konusunda Türkiye'deki seçimler örnek seçimlerdir. Bu seçim de öyle olacak. Hiçbir şaibe olmadan seçim olacak." dedi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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