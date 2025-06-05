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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Türkiye ile Malezya işbirliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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