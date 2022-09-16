Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 40 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Putin görüşmede, "Türkiye, Rusya’dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.