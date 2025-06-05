Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkati çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Başbakan Paşinyan ise Erdoğan'ın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.