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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Babalar Günü'nü kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:46
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        'Babalar Günü' mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Babalar Günü'nü kutladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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