Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine geldi.

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. İki lider, anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ile Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı maketini inceleyen Erdoğan, Dost Agropark standını gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev ile havaalanında bir süre görüştü.

Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN İSİMLER

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Azerbaycan'a geldi.