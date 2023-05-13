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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine seslendi: Yerinizi terk etmeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan sandık görevlilerine seslendi. Kılıçdaroğlu, "Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul ve Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz" dedi

Giriş: 13.05.2023 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine seslendi: Yerinizi terk etmeyeceksiniz
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sandıklarında görev alacak kişilere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul ve Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak seçimlerde görev alan sandık görevlilerine seslendi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, 'cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum' şovlarının tek amacı vardı; sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi. Kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gelecek gönüllüler, erdem savaşçıları, vicdan emekçileri.

Onlar hepimizin olmak istediği kişiler. Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul ve Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçicidir sakın unutmayın. Devlet bakidir, aslı olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti, azı kaldı."

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