Cuma günleri, İslam dünyası için büyük bir önem taşır. Her hafta Cuma günü, cemaat bir araya gelerek birlikte namaz kılar ve ibadetlerini yerine getirir; bu gün yapılan duaların ve ibadetlerin daha faziletli olduğuna inanılır. Cuma namazının vakitleri ise şehirlere göre farklılık göstermektedir. İşte, 12 Nisan Cuma günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı vakitleri...