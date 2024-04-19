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        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saat kaçta? 19 Nisan Cuma Diyanet ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 19 Nisan il il namaz vakitleri

        İslamiyet'te haftanın en önemli günü olan Cuma günü; camilerin dolup taştığı, hutbenin okunduğu, ibadet edildiği ve insanların bir araya geldiği manevi bir buluşma olarak kabul edilir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazının kılınış saatlerini açıkladı. İşte, 19 Nisan 2024 il il Cuma namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 08:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 08:07
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        • 1

          Bugün milyonlarca Müslüman Cuma namazı için camilere akın ederek, hep beraber ibadet edecek. Öğle namazı saatinde kılınacak olan Cuma namazı vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri tarafından açıklanan Cuma namaz saatlerini haberimizde derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 19 Nisan 2024 il il Cuma namazı saati...

        • 2

          19 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 19 Nisan Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          19 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 19 Nisan Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          19 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 19 Nisan Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          19 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 19 Nisan Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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