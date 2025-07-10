Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri
Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu mübarek günde, dualar semaya yükselirken sevdiklerine hayırlı cumalar dilemek isteyenler anlamlı ve farklı mesajları araştırıyor. Cuma'nın manevi atmosferini yansıtan en güzel sözleri bir araya getirdik. İşte dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları...
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İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip olan cuma günü, ibadetlerin yoğunlaştığı, kalplerin iyilikle dolduğu özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek günde sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler, anlamlı ve farklı cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Cumanın huzurunu ve bereketini paylaşmak isteyenler için en yeni mesajları derledik. İşte sevdiklerinize “Hayırlı Cumalar” demenin en güzel yolları...
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
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AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
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YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.