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        Haberler Gündem İnanç CUMA MESAJLARI (En özel ve güzel resimli Cuma mesajları) yayında! Resimli Cuma mesajları ücretsiz ve telifsiz olarak indir!

        En güzel ve resimli Cuma mesajları: Cumanız mübarek olsun!

        Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlardan paylaşım yapmak isteyenler resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 08:39 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:39
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        • 1

          Cuma mesajları resimli paylaşımları her hafta olduğu gibi bu hafta da WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformalarda paylaşım yapacaklar tarafından araştırılıyor. Cuma mesajları galerisindeki resimli Cuma mesajlarını ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz indirip paylaşım yapabileceğiniz resimli, dualı ve kısa Cuma mesajları...

        • 2

          Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        • 3

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 4

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 5

          Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        • 6

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 7

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        • 8

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 9

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 10

          Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

          Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        • 11

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 12

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Cuma mesajları bugün sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşım yapacaklar resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. Araştıanlar için en güzel, dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz indirip paylaşım yapabileceğiniz resimli Cuma mesajları..

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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