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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle bir maç men cezası aldı - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle bir maç men cezası aldı

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle bir maç men cezası aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:36
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          Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle bir maç men cezası aldı.

        • 2

          Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

        • 3

          Ayrıca Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği bildirildi.

        • 4

          Ronaldo, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

        • 5

          Portekizli futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız." ifadelerini kullanmıştı.

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