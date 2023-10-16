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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo, rekorunu geliştirdi - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo, rekorunu geliştirdi

        Milli takımlarda en golcü futbolcu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında attığı 2 golle, gol sayısını 127'ye yükseltti. Galibiyet serisini 8 maça çıkaran Portekiz, 7 maçta gol yemedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 23:57 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:57
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        • 1

          2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı.

        • 2

          Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz’de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu.

        • 3

          9 puanla grupta 4. sırada yer alan Bosna Hersek’te Edin Dzeko kaptan olarak maça 11’de başladı. Hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı müsabakada Ronaldo, 5. dakikada penaltıdan ülkesini 1-0 öne geçirdi.

        • 4

          38 yaşındaki yıldız, 20. dakikada Joao Felix’in pasında kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, Portekiz üst üste goller bularak ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

        • 5

          Portekiz’de farkı arttıran goller Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix’in ayağından geldi.

        • 6

          Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo, 66. dakikada yerini Diogo Jota’ya bıraktı.

        • 7

          Maçı 5-0 kazanan Portekiz grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, puanını 24’e yükseltti.

        • 8

          Rakip filelere 32 gol sığdıran Portekiz, 7 maçta ise kalesini gole kapadı.

        • 9

          Tüm zamanların milli takımlarda en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, EUR0 2024 Elemeleri’nde de başarılı performansını sürdürdü.

        • 10

          7 maçta 9 gol kaydeden Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza attı.

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          Deneyimli oyuncu, 2023 yılında kulüp ve milli takımda toplam 40 gole ulaştı.

        • 12
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