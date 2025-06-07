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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo'dan FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Yamal açıklaması! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo'dan FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Yamal açıklaması!

        Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Portekizli yıldız, Lamine Yamal, Kulüpler Dünya Kupası ve emekliliği hakkında önemli sözler söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:00
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        Ronaldo'dan emeklilik sözleri!
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        UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesi konuşan Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalarda bulundu.

        "YAMAL'IN BÜYÜMESİNE İZİN VERİN"

        Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında konuşan Ronaldo, "Lamine Yamal çok iyi gidiyor, yeteneğinin tadını çıkarıyor. Büyümesine izin verin. Üzerine çok fazla baskı yapmayın. Bırakın iyi gelişsin, üzerindeki baskıyı azaltın. Yetenek eksikliği yok. Bana göre, Ballon d'Or'u kazanması gereken kişi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir oyuncu olmalı. Tek bir oyuncu seçemem ama birçok aday var: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vitinha. Ama size yakın zamanda söylediğim gibi: Bence bu ödül değerini yitirdi. dedi.

        "FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYACAĞIM"

        Al-Nassr ile henüz sözleşme imzalayan Portekizli efsane, birçok transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

        Ronaldo, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayacağım neredeyse kesinleşti, birçok davet ve teklif almama rağmen. Görüşmeler oldu, temaslar kuruldu… ama kısa, orta ve uzun vadeyi düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        EMEKLİLİK SÖZLERİ

        Futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Ronaldo, "Benim mentalitem günü gününe yaşamak. Oynamak için çok fazla yılım kalmadı… ama anın tadını çıkarıyorum. Emekliliğim için belirlenmiş bir gün yok. Kendimi mutlu hissediyorum, buradayım çünkü keyif alıyorum ve bu duyguyu sevdiğim sürece devam edeceğim." diye konuştu.

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