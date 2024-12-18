COVID-19 sonrası çok daha yaygın görülüyor... Zihinsel bulutlanmayı yenmenin yolları: Beyin sisi nedir, nasıl başa çıkılır?

BEYİN SİSİ NEDİR?

Beyin sisi, düşünme, hatırlama ve odaklanma yeteneğini etkileyen bir grup semptomu ifade eder. Zihninizi bulutlandıran bu durum, sıradan görevleri bile zorlaştırabilir. Örneğin, bir sohbetin ortasında sözlerinizi kaybedebilir ya da bir görevin adımlarını unutabilirsiniz. Genellikle geçici olan beyin sisi, farklı sürelerle yaşanabilir.