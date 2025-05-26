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        Haberler Magazin Coşkun Sabah: Galatasaray'a yakışmadı - Magazin haberleri

        Coşkun Sabah'tan, Galatasaray'a sitem

        Müzisyen Coşkun Sabah, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almamasıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:00
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        25'inci lig şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

        Ebru Yaşar, Kenan Doğulu, Emircan İğrek gibi isimler sahne aldı. Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan Coşkun Sabah, sahneye çıkmadı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili videolu bir açıklama yaptı.

        Kutlama programından çıkarıldığını ifade eden Coşkun Sabah; "Merhaba dostlar. 4 gün önce resmi sayfadan medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu ama dün akşam bir değişiklikle, menajerler rahat durmamışlar sanatçılarını promosyonlu yapmak için organizasyonu çok çok rahatsız etmişler. Bir değişikliğe gidilmiş ama kulübe yakışmadı. Gerçi ben de Ankara'dan gelecektim, yorgun - argın uçaktan nasıl gideceğim derken, 'Hopdedik Ayhan'dan haberi aldık, 'liste değişti' diye. Neyse sağlık olsun, yani biz bu akşam yokuz. Hoşça kalın" dedi.

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