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        Haberler Magazin Coşkun Sabah: Başkanlık çok güzel bir şaka olur - Magazin haberleri

        Coşkun Sabah: Başkanlık çok güzel bir şaka olur

        Coşkun Sabah, Galatasaray'a başkan olmayı arzulayıp - arzulamadığı yönündeki soruya; "Dünyanın en güzel esprisi olur" şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:50
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        Coşkun Sabah'ın Galatasaray'ın 24 Mayıs'taki Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacağı açıklanmıştı. Sabah, Yenikapı'ya gitmek üzere evinden ayrılmak üzereyken gelen telefonla şoke oldu

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        Sahne programının iptal edildiğini öğrenen Coşkun Sabah, büyük bir şok yaşadı. Taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında, hem de adının açıklanmasına rağmen sahneye çıkamayacak olmasıyla öfkelenen Sabah, ardı ardına yaptığı açıklamalarla öfkesini dile getirdi.

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        Çocuklarım çok hazırlamıştı kendini. Eve geldim, çok iyi bir Galatasaraylı olan kızım hazırlanmıştı, 'Kaçta gidiyoruz' dedi. O kızın psikolojisini düşünün. Bir de yaşa vuruyorlar... "Bu yaşlı adamın orada ne işi var" diyorlar. Arkadaşlar, bu Galatasaray sadece 15 - 20 yaş grubunun arasındakilerin takımı mı? Orada zaten 11 kişi var 10 tanesi genç. Bir tanesi de benim gibi yaşlı olsun. Psikolojik sorunlarınız var tedavi olun. Ben 10 saat hiç durmadan konser verebilirim, geri zekâlılar. Biraz sivri dilliyim ama haklı olduğum konularda. Benim tarzım bu, beni bu tarzımla bu adamlığımla seviyorlar. Konuşmamda da haklıyım. Allah, büyük ya... Gerçekten kötü organizasyonda biz de harcanacaktık. Üzülerek söylüyorum... Çünkü her şey çok kötüymüş. Ben Fenerbahçe - Monaco basketbol maçını izledim. Gönül rahatlığıyla izledim. Beni arayanlar organizasyonun rezalet olduğunu söyledi. Yıllardır Galatasaray'ın kutlamalarında bulunan Suat Ateşdağlı gitmedikçe Galatasaray keyifli bir liste yapamaz. Çünkü kendi iş yaptığı kişileri dolduruyor organizasyona. Ayıp ya... Hakikaten ayıp. Galatasaray bu hale mi düştü? Başkanın el atması lâzım. Yarınlar bizimdir.

        Coşkun Sabah'ın katıldığı bir davette Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne programının iptal edilmesi bir kez daha gündeme geldi.

        Coşkun Sabah, gazetecilerin, "Coşkun bey, spor camiasından bu kadar önemli yorumcu, spiker ve gazeteci dostlarınız var. İyi bir destekle yakın gelecekte Galatasaray’a başkanlık adaylığınız olur mu?” sorusuna şöyle verdi: Bu dünyanın en güzel esprisi olur ancak. Benim hiçbir zaman için böyle bir düşüncem olmaz ama Galatasaray, her zaman hem sanatçı hem taraftar olarak hizmet vermek benim için onur olur."

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        #galatasaray
        #Coşkun Sabah

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