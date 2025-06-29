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        Haberler Gündem Çorum’da cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum’da cip ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 04:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 04:46
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        Cip ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
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        Berat S. idaresindeki cip, Boğazkale ilçesinden Sungurlu istikametine seyir halindeyken Salman köyü yakınında Resul M’nin kullandığı buğday yüklü traktör ile çarpıştı.

        Kazada cip sürücüsü Berat S. ve aynı araçta olan Hilmican D, Eren A, Mustafa K. ile Yunus Emre Ç. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, cipte sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Yaralılardan Berat S. ile Hilmican D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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