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        Haberler Gündem Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde korkutan deprem! 5 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte 5 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, konumu ve merkez üssüne ilişkin verileri her gün yayınlıyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde 3'ün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 5 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 07:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 07:35
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 4 Aralık Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1'lik, İstanbul'da da paniğe yol açan depremin ardından 5 Aralık Salı günü ise Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde sarsıntı hissedildi. İşte 5 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          ÇORUM, AKDENİZ VE EGE DENİZİ SALLANDI!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bilgilere göre 5 Aralık Salı günü saat 01:06'da Çorum Oğuzlar'da 3.3, saat 02:03'te Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.8 ve saat 06:21'de Ege Denizi Midilli Adası Güney, 3.0 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

        • 3

          BURSA GEMLİK 5.1 İLE SALLANMIŞTI

          İstanbul başta olmak üzere, Marmara Denizi'ne kıyısı olan birçok il deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, 4 Aralık saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi olduğunu duyurdu.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

          Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

          Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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