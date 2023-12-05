BURSA GEMLİK 5.1 İLE SALLANMIŞTI

İstanbul başta olmak üzere, Marmara Denizi'ne kıyısı olan birçok il deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, 4 Aralık saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.