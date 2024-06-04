Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim

"ASLA YETERLİ BİR CEZA DEĞİL"

Karara itiraz edeceğini belirten Yasemin A., şunları söyledi:

"Ceza alması çok güzel. Ceza aldı ancak bizim için yeterli değil. Çektiğimiz şeyler için, oğlumun uğradığı işkenceler adına asla yeterli bir ceza değil. O kadın benim çocuğumu öldürmeye teşebbüs etti ve bu suçtan da beraatine karar verildi. Şok geçirdim, bu olayın devamı için uğraşacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. İçeride karşı tarafın 2 avukatı vardı, çok güzel müdafaa ettiler. O anda şaşırdım, acaba suçlu ben miyim diye düşündüm. Eziyet gördüğü ve işkenceye uğradığı için benim oğlum mu suçluydu. Ciddi anlamda neler olduğunu anlayamadım. Toplam 15 seneye çarptırıldı ancak bir detay var; o çok önemli. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Bu şahıs ki en çocuk ölmeyince organ mafyasıyla görüşmüş. Bu şahıs, bu suçtan beraat aldı. Bu, çok ilginçti. Öldürmeye teşebbüs suçundan beraat alması, çok ilginçti. Bu uygun değildi bence ve ceza da yeterli değil."