Cokey numarası nedir? Cokey numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Cokey numarası, sanayi sicil belgelerinden kapasite raporlarına, teşvik başvurularından birçok kurumsal beyana kadar pek çok işlemde zorunlu olarak talep edilen bir bilgidir. Türkiye’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşları başta olmak üzere birçok işletme, bu numarayı almadıkça belirli belgeleri düzenleyemez veya e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştiremez.

Cokey numarası, sanayi siciline kayıtlı işletmelerin dijital ortamda tanımlanmasını sağlayan bir sistem kodudur. “Cokey” kelimesi, aslında "Kurumlararası Ortak Kayıt Entegrasyon Yönetimi" ifadesinden türetilmiştir. Bu numara, işletmenin sistemdeki yerini ve kimliğini belirler. Diğer bir ifadeyle Cokey numarası, işletmeye özel ve tekrarlanmayan bir kimlik kodudur.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı sanayi odaları tarafından düzenlenen kapasite raporu ya da ekspertiz raporu gibi belgeleri alabilmek için, işletmelerin öncelikle Cokey numarasına sahip olmaları gerekir. Cokey numarası olmadan sistem üzerinde bu tür belgelerin oluşturulması mümkün değildir. Bu nedenle işletmelerin kurumsal işlemlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için Cokey numarası hayati bir önem taşır.

COKEY NUMARASI NEREDE YAZAR?

Cokey numarası genellikle kapasite raporları, ekspertiz belgeleri, sanayi sicil belgeleri gibi resmi evraklarda açık bir şekilde yer alır. Bu belgelerde Cokey numarası, firma bilgileriyle birlikte en üst ya da orta bölümlerde bulunabilir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sistemleri ya da ilgili sanayi odalarının belge takip platformlarında da bu numara görüntülenebilir.

Eğer bir işletme daha önce Cokey numarası almışsa, bu numara sistemde kayıtlı olarak yer alır ve tekrar alınmasına gerek yoktur. İşletmelerin belge işlemlerinde kullandığı tüm belgelerde bu numara otomatik olarak yer aldığı için ayrıca belge üzerinden numaranın tespiti kolaydır. Bir firmanın geçmişte aldığı kapasite raporuna ya da sanayi sicil belgesine bakarak Cokey numarası öğrenilebilir. COKEY NUMARASI NASIL GÖRÜLÜR? REKLAM Cokey numarası nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı oldukça pratiktir. İşletmeler, bağlı oldukları sanayi odaları üzerinden Cokey numarasını kolayca öğrenebilirler. Bunun için ilgili odaya başvurarak işletme bilgilerinin paylaşılması yeterlidir. Sanayi odaları, sistemde kayıtlı Cokey numarasını sorgulayarak firmaya iletebilir. Ayrıca işletmeler, eğer daha önce kapasite raporu aldıysa, bu raporun dijital ya da basılı halinden de Cokey numarasını görüntüleyebilirler. Özellikle TOBB’un online belge takip sistemlerinde, geçmişe yönelik belgeler ve bu belgelere ait Cokey numaraları sistem üzerinden erişime açık olabilir. Firmaların kendi kayıtlarını dijital ortamda düzenli şekilde arşivlemesi de bu numaraya ulaşmayı kolaylaştıran bir diğer yöntemdir.

Yeni kayıt yaptıracak işletmeler ise, belge hazırlığı öncesinde Cokey numarası başvurusunu yapmalı ve bu numarayı almalıdır. Bu başvuru genellikle sanayi odasına gerekli evrakların sunulması ve işletmenin faaliyet bilgilerinin verilmesiyle gerçekleştirilir. COKEY NUMARASI NE İŞE YARAR? Cokey numarası ne işe yarar sorusu, bu numaranın işletmelere sunduğu işlevsel katkıları anlamak açısından önemlidir. Öncelikle bu numara, işletmenin sistemler arasında tekil olarak tanımlanmasını sağlar. Her firma için benzersiz olan Cokey numarası, sistemde herhangi bir karışıklık yaşanmasını engeller. REKLAM Özellikle kapasite raporu, ekspertiz raporu, yerli malı belgesi gibi kurumsal belgelerin hazırlanmasında Cokey numarası olmazsa olmaz bir bilgidir. Sistem, bu numara olmadan belge üretimine izin vermez. Bunun yanında bazı teşvik başvurularında ya da resmi izin süreçlerinde Cokey numarası talep edilmektedir. Böylece ilgili kurumlar, başvuru yapan firmanın doğruluğunu ve kayıtlılığını bu numara üzerinden kontrol edebilir. Ayrıca kamu kurumlarının kendi arasında gerçekleştirdiği veri paylaşımı ve belge kontrol süreçlerinde Cokey numarası büyük kolaylık sağlar. Tek bir referans numarası ile hem kurumlar hem de firmalar hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirebilir.

HANGİ DURUMLARDA COKEY NUMARASI ALINMALIDIR? Cokey numarası alması gereken işletmeler genellikle üretim faaliyeti yürüten sanayi kuruluşlarıdır. Bu tür firmalar, TOBB ve sanayi odaları tarafından düzenlenen belgeleri almak istediklerinde, öncelikle Cokey numarası edinmek zorundadır. Yeni kurulan firmalar, faaliyet belgeleri düzenlenmeden önce mutlaka Cokey numarası başvurusunda bulunmalıdır. Ayrıca mevcutta kayıtlı olup daha önce bu numarayı almamış firmalar da, belge başvurusu aşamasında sistem tarafından yönlendirilerek Cokey numarası almalıdır. Bu süreçte sanayi odaları gerekli destek ve yönlendirmeyi sağlamaktadır. Firmaların unutmaması gereken önemli bir husus da, Cokey numarasının yalnızca bir kez alınması gerektiğidir. Her firma için tek ve sabit olan bu numara, kurumsal işlemler süresince değişmeden kullanılır. Ancak firma bilgilerinde veya unvanında büyük değişiklikler olduğunda, sanayi odası ile irtibata geçilerek güncelleme yapılması gerekebilir. Cokey numarası, işletmelerin belge alma süreçlerinde kritik rol oynayan ve her firmaya özgü bir kimlik niteliği taşıyan bir sistem kodudur. Belgelerde doğruluğun sağlanması, sistemdeki tanımlamaların karışmaması ve kurumsal işlemlerin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından Cokey numarası büyük önem taşır. Özellikle kapasite raporu gibi sanayi belgelerinde temel referans olarak kullanılan bu numara, günümüzde üretim ve sanayi sektöründeki dijitalleşmenin vazgeçilmez unsurlarından biridir.