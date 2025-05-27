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        Haberler Dünyadan Çok konuşulan 'Görevimiz Tehlike' sahnesinin perde arkası: Bitkin düşen Tom Cruise'u ekip taşıdı - magazin haberleri

        Çok konuşulan 'Görevimiz Tehlike' sahnesinin perde arkası: Bitkin düşen Tom Cruise'u ekip taşıdı

        'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın çok konuşulan nefes kesici final sahnesinin perde arkasını, filmin dublör koordinatörü anlattı. Tom Cruise'un binlerce metre yüksekteki küçük bir uçağın kanadında yürüdüğü sahneler için, "Çok yorgun olduğundan dolayı onu kanattan taşıyorduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:00
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        Tom da yorulurmuş
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        Tom Cruise, ne kadar tehlikeli olursa olsun, aksiyon sahnelerini dublörlere bırakmayan nadir oyunculardan. Korkusuzca çektiği hareketli ve bir o kadar tehlikeli sahnelerde yaşına meydan okusa da 62 yaşındaki Cruise da yorulabiliyor. Hatta son 'Görevimiz Tehlike' filminde, bir gün süren tehlikeli sahne çalışmasının ardından fiziksel olarak o kadar bitkin düştü ki ekibi tarafından taşınması gerekti.

        Aynı zamanda aksiyon sahnelerinden sorumlu olan filmin ikinci yönetmeni Wade Eastwood, The Times of London'a verdiği röportajda, serinin sekizinci filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma’daki bir aksiyon sahnesinden dolayı oyuncunun ne kadar bitkin düştüğünü anlattı. Eastwood'un bahsettiği sahne, Cruise'un binlerce metre yüksekteki küçük bir uçağın kanadında yürüdüğü sahneydi.

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        "Gerçekten onu mahvetti. Rüzgarın ve pervanenin yarattığı basınç, uçuş sırasında yüzüne çarpan parçacıklar... Yapılabilecek en zor çalışmaydı. Çok tehlikeliydi ve çok yorucuydu" diyen Wade Eastwood; "Çoğu zaman çok yorgun olduğu için onu kanattan taşıyorduk. O bütün gün uçuyordu” diye konuştu.

        Bu sahnede Tom Cruise, yönetmen Christopher McQuarrie ve ekiple iletişim kurmak için el işaretlerine başvurdu. Ağzını defalarca işaret etmesi, yorgun olduğu anlamına geliyordu. Cruise, uçuş ortasında kanat üstünde 10 - 15 dakikalık kısa molalar verip ardından çekime devam etti.

        Wade Eastwood, Tom Cruise ile 'Yarının Sınırında' (Edge of Tomorrow) filmi setinde tanıştıkları 2013'ten beri birlikte çalışıyor. Eastwood, Cruise'un risk alma iştahı ve tehlikeli sahneleri kendisinin üstlenmesi hakkında şunları söyledi: Tom korktuğunu belli etmez, her zaman özgüvenlidir. Tüm aksiyon sahnelerinde yorucu olsa bile eğlendi. Her zaman pozitif, her zaman gülümsüyor ve bundan gerçekten keyif alıyor.

        Wade Eastwood, son dört 'Görevimiz Tehlike' filminde aksiyon koordinatörü olarak görev yaptı ve en sevdiği anı, yedinci film 'Ölümcül Hesaplaşma'da Cruise'un bir motosikletle uçurumdan aşağı inmesi olarak aktardı.

        Wade Eastwood, ünlü oyuncunun tehlikeli sahneler için bir yıldan fazla süredir motokros ve paraşütle atlama eğitimi aldığını ve bunun 500'den fazla paraşütle atlama ve 13 bin motokros atlayışı içerdiğini açıkladı.

        Tom Cruise'un bu tür fiziksel taleplerden yakında emekli olup olmayacağı sorulduğunda Wade Eastwood tereddütle şöyle dedi: Hayır, hiç şans yok. O bir makine. 20 yaşında biri gibi davranıyor. Ortada bir sihir yok, sadece sıkı çalışma, disiplinli beslenme ve antrenman var.

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        #Tom Cruise
        #Görevimiz Tehlike
        #aksiyon
        #sahne arkası

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