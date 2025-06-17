Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!

Şırnak'ta kan donduran olay, gece saatlerinde Silopi ilçesi Başköy’de, Aytış ve Kösen aileleri arasında meydana geldi.

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İddiaya göre; çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya yetişkinler de karıştı.

KARA YOLU BOYUNCA KAVGA DHA'daki habere göre taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi kara yoluna da sıçradı.

KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI Olayda aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz ve taraflardan 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Asker Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.