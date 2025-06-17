Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
Şırnak'ta, iki aile arasında çocuklar arasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayı ayırmaya çalışan 32 yaşındaki Asker Yılmaz hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı
Şırnak'ta kan donduran olay, gece saatlerinde Silopi ilçesi Başköy’de, Aytış ve Kösen aileleri arasında meydana geldi.
İddiaya göre; çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya yetişkinler de karıştı.
KARA YOLU BOYUNCA KAVGA
DHA'daki habere göre taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi kara yoluna da sıçradı.
KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI
Olayda aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz ve taraflardan 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Asker Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.