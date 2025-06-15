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        Haberler Bilgi Yaşam Çocukları için her şeyi göze aldılar... Baba sevgisini anlatan, kalbinize dokunacak 10 film!

        Çocukları için her şeyi göze aldılar... Baba sevgisini anlatan, kalbinize dokunacak 10 film!

        Baba figürü, sinemada kimi zaman kahraman, kimi zaman bir sırdaş olarak karşımıza çıkar. Bazı filmler vardır ki, babalığın ne anlama geldiğini anlatmakla kalmaz, hissettirir. İşte o filmlerden en dokunaklı 10 tanesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 08:30
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        • 1

          Babalar sadece evin direği değil, aynı zamanda bir çocuğun dünyasını şekillendiren en güçlü figürlerden biri. Bu filmler, seyirciye babalığın bazen mücadele, bazen hayal, bazen de vazgeçmemek olduğunu gösteriyor. Her biri, izleyicide derin bir iz bırakmayı başarıyor.

        • 2

          10. ABOUT TIME (2013) – ZAMANDA AŞK

          Zaman yolculuğu temasıyla farklılaşan filmde, baba-oğul arasında geçen sahneler izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarır. Hayatın küçük anlarının değerini anlamamızı sağlayan sıcak bir anlatım sunar.

        • 3

          9. KRAMER VS. KRAMER (1979)

          Evliliğin dağılmasının ardından oğluyla baş başa kalan bir baba, hem ebeveynliği hem de bireysel kimliğini yeniden tanımlar. Film, toplumsal cinsiyet rollerine de eleştirel bir bakış sunar.

        • 4

          8. I AM SAM (2001)

          Zihinsel engelli bir babanın, kızına yeterince iyi bir ebeveyn olup olamayacağının yargılandığı film; sevginin yeterli olup olmadığını sorgulatıyor. Sam’in mücadeleci ruhu, izleyicide iz bırakıyor.

        • 5

          7. FATHER AND DAUGHTER (2000)

          Diyalogsuz, kısa bir animasyon olan bu yapımda, bir baba-kız ilişkisinin yıllar içindeki değişimi sade ama vurucu şekilde anlatılıyor. Sessizlik içindeki duygular, izleyicinin yüreğine dokunuyor.

        • 6

          6. THE ROAD (2009) – YOL

          Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir baba ve oğulun yolculuğu, izleyiciye koruma içgüdüsünün ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Karamsar atmosferine rağmen sevgiyle parlayan bir film.

        • 7

          5. BIG FISH (2003)

          Gerçekle hayal arasında gidip gelen bu film, babasının anlattığı hikâyelerin ardındaki gerçeği arayan bir oğlun içsel yolculuğunu konu alır. Film, babalığın anlatı yoluyla kurduğu bağları sorgulayan masalsı bir yapım.

        • 8

          4. FINDING NEMO (2003) – KAYIP BALIK NEMO

          Animasyon formatında olsa da, özünde bir babanın kaybolan oğlunu bulmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Marlin’in okyanusu aşan yolculuğu, babalık içgüdüsünün sınırsızlığını gözler önüne serer.

        • 9

          3. INTERSTELLAR (2014)

          Zaman ve uzayın ötesinde bir hikâyeye sahip olan bu filmde, bir baba insanlığı kurtarma göreviyle kızından ayrılır. Ancak bu ayrılık, baba-kız bağının kopmazlığını daha da derinleştirir.

        • 10

          2. LIFE IS BEAUTIFUL (1997) – HAYAT GÜZELDİR

          Nazilerin esir kampına götürülen bir baba, oğlunun savaşın dehşetini hissetmemesi için her şeyi bir oyuna dönüştürür. Film, babalığın umut ve sevgiyle birleşen gücünü yansıtan çarpıcı bir başyapıt.

        • 11

          1. THE PURSUIT OF HAPPYNESS (2006) – UMUDUNU KAYBETME

          Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan bu filmde Will Smith, oğluyla birlikte sokakta yaşamak zorunda kalan bir babayı canlandırıyor. Zorluklar karşısında yılmayan bir karakter olarak, hem ilham verici hem de göz yaşartıcı bir performans sergiliyor.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

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