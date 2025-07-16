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        Haberler Bilgi Yaşam Çocuklarda yaygın görülen sessiz tehlike: Altıncı Hastalık!

        Yüksek ateşle başlayan ve döküntüyle biten bir çocukluk hastalığı: Roseola

        Aniden yükselen ateş, ardından ortaya çıkan döküntüler… Altıncı hastalık, özellikle küçük çocuklarda sık görülen ancak genellikle geç fark edilen bir enfeksiyondur. Peki, bu hastalık nasıl bulaşır, nasıl tanınır ve nasıl önlenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:30
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        Çocuklarda yaygın görülen sessiz tehlike!
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        Özellikle 2 yaş üstü çocuklarda aniden başlayan yüksek ateşin altında altıncı hastalık yatıyor olabilir. Peki, bu hastalık nasıl tanınır, ne kadar sürer ve nasıl geçer? İşte tüm detaylar…

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        ALTINCI HASTALIK NEDİR?

        Altıncı hastalık, özellikle 2 yaş üzerindeki çocuklarda sık görülen, viral kaynaklı ve bulaşıcı bir enfeksiyondur. Genellikle HHV-6 ya da HHV-7 isimli virüslerin neden olduğu bu hastalık, yüksek ateşle başlayıp sonrasında kendiliğinden ortaya çıkan döküntülerle kendini belli eder.

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        BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Altıncı hastalık, virüs vücuda girdikten 5 ila 15 gün sonra belirtiler göstermeye başlar. Yaygın görülen semptomlar şunlardır:

        - Yüksek Ateş: Hastalık genellikle ani ve yüksek ateşle başlar. Vücut ısısı 39-40°C’ye kadar çıkabilir ve bu ateş 3-5 gün sürebilir.

        - Döküntü: Ateşin düşmesinin ardından pembe-kırmızı renkli, kaşıntısız döküntüler gövde ve boyunda başlar, ardından yüze ve uzuvlara yayılabilir. Bu döküntüler genellikle kısa sürede kendiliğinden kaybolur.

        - Huzursuzluk ve İştahsızlık: Çocuklar bu dönemde huzursuz olabilir ve yemek yemek istemeyebilir.

        - Lenf Bezi Şişlikleri: Boyun ve kulak arkasındaki lenf bezlerinde şişlik görülebilir.

        - Solunum Yolu Belirtileri: Hafif öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi şikâyetler de eşlik edebilir.

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        NASIL BULAŞIR?

        Altıncı hastalık, özellikle solunum yolu sekresyonları ile kişiden kişiye bulaşır. Kreş ve okul gibi çocukların bir arada bulunduğu kalabalık ortamlarda hızla yayılabilir. Enfekte bir çocukla temas eden diğer çocuklara kolayca geçebilir.

        TANI NASIL KONULUR?

        Hastalığın ilk günlerinde spesifik bir belirti olmadığından tanı koymak zordur. Genellikle yüksek ateşin düşmesinden sonra çıkan döküntüler sayesinde tanı konur. Kan tahlilleri ve enfeksiyon göstergeleri (CRP, tam kan sayımı) yardımcı olabilir. Kesin tanı için PCR testi gerekebilir; ancak bu yöntem acil durumlarda pratik değildir.

        TEDAVİSİ NASILDIR?

        Altıncı hastalık çoğu zaman kendiliğinden iyileşir ve özel bir antiviral tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Tedavide amaç, çocuğun konforunu artırmak ve ateşi kontrol altında tutmaktır:

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        - Ateş düşürücü ilaçlar kullanılarak ateş kontrol altına alınmalıdır.

        - Ilık duşlar hem ateşi düşürür hem de çocuğu rahatlatır.

        - Bol sıvı alımı, C vitamini ve antioksidan içeren meyveler tüketilmelidir.

        - Katı gıdayı reddeden çocuklar için et suyu çorbaları, yoğurt, ayran, kefir gibi sıvı ve probiyotik açısından zengin besinler önerilir.

        KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

        Henüz altıncı hastalığa karşı geliştirilen bir aşı yoktur. Bu nedenle hastalıktan korunmak için şu önlemler alınmalıdır:

        - Ateşi olan çocuklar okula veya kreşe gönderilmemelidir.

        - Hasta çocuk diğer çocuklar ve bağışıklığı zayıf bireylerle temas ettirilmemelidir.

        - Ellerin sık sık sabunla yıkanması büyük önem taşır.

        - Ortak kullanılan tabak, bardak, çatal-kaşık gibi eşyalar paylaşılmamalıdır.

        - Evin sık sık havalandırılması ve yüzeylerin dezenfekte edilmesi enfeksiyon riskini azaltır.

        - Çocuklara öksürürken veya hapşırırken mendil kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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