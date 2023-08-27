"YABANCI BİRİNİN İÇERİ GİRMEMESİ LAZIM"

Aracını sürekli olarak otoparka bırakan Gökhan Terzioğlu, "Orta katta bir çalışma var ama bilmiyorum neyin çalışması. Bir tozlanma var, hem yerleri temizliyorlar hem de arabaları yıkıyorlar. Aracım bir alt katta olduğu için bende yok. Aracımı sadece hafta sonları çıkarıyorum, iki senedir buradayım şimdiye kadar olmadı" dedi.