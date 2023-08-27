İstanbul'da çocukların katlı otoparktaki araçlara yangın tüpü sıktığı iddia edildi
İstanbul'da şaşkına çeviren bir görüntü kaydedildi. Bayrampaşa'da katlı bir otoparkta yaşanan olayda, 4 çocuğun araçların üzerine yangın tüpü sıktığı ileri sürüldü
- 1
Bayrampaşa'da katlı otoparka giren 4 çocuğun ikinci katta bulunan büyük yangın tüplerini alarak rastgele araçlara sıktıkları iddia edildi.
DHA'nın haberine göre sıkılan yangın tüpleri nedeniyle araçların üzeri ve otopark beyaza büründü.
- 2
Olay, önceki gün Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Adapark Katlı Otopark'ta meydana geldi. İddiaya göre otoparka giren 4 çocuk ikinci katta bulunan yangın tüplerin rastgele araçlara sıktı. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu katta sıkılan yangın tüpleri nedeniyle, zeminde ve araçların üzerinde beyaz bir tabaka oluştu.
- 3
Otoparkta oluşan beyaz duman, aracını alan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çocukların tespit edilerek polis tarafından yakalandığı ifade edilirken, beyaza bürünen katta sabah saatlerinde temizlik çalışması yapıldı. Görevliler otoparkta beyaza bürünen araçları ve zemini yıkayarak temizledi.
-
- 4
"YABANCI BİRİNİN İÇERİ GİRMEMESİ LAZIM"
Aracını sürekli olarak otoparka bırakan Gökhan Terzioğlu, "Orta katta bir çalışma var ama bilmiyorum neyin çalışması. Bir tozlanma var, hem yerleri temizliyorlar hem de arabaları yıkıyorlar. Aracım bir alt katta olduğu için bende yok. Aracımı sadece hafta sonları çıkarıyorum, iki senedir buradayım şimdiye kadar olmadı" dedi.
- 5
Aracı ikinci katta bulunan Özgür Özomay ise "Yangın tüpleriyle oynamışlar herhalde. Araçlar toz olmuş, şimdi arabaları yıkayarak teslim ediyorlar. Benimkini yıkayıp verdiler. İlk defa duyuyorum. Daha önce yaşamadık ama bunun da yaşanmaması lazımdı, orada güvenlikler bekliyor. Nasıl olmuş bilmiyorum. Bilgim yok. Yabancı birinin içeriye girmemesi lazım. Herkesi tanıyorlar sonuçta, herkes mahallenin insanı. Biraz daha kontrol etmeleri lazım. Aldıkları paranın hakkını vermeleri lazım" diye konuştu.
- 6
Üzeyir Yaman yaklaşık bir senedir aracını otoparka bıraktığını, bu zamana dek benzer bir olayla karşılaşmadığını ancak güvenlik önlemi alınmasının iyi olacağını belirtti. Rıfat Küçükerten de üç yıldır otoparka aracını bıraktığını, herhangi bir olayla karşılaşmadığını ancak güvenlik önlemi alınması gerektiğini vurguladı.
-
- 7