Çocuk gelişimi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları
Toplumsal gelişimin en temel yapı taşlarından biri olan çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi, günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu alanda profesyonelleşmek isteyen gençler için üniversitelerde sunulan bölümlerden biri de çocuk gelişimi. Hem eğitim kurumlarında hem de sağlık alanlarında etkili roller üstlenebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bu bölüm, son yıllarda artan ilgiyle birlikte kariyer planlamalarında da öne çıkıyor. İşte, çocuk gelişimi bölümü ile ilgili merak edilenler.
Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olabilir. Bu farkındalıkla hareket eden pek çok genç, meslek seçimini yaparken insan odaklı alanlara yöneliyor. Son yıllarda üniversite tercihlerinde dikkat çeken bölümlerden biri de çocuk gelişimi. Peki çocuk gelişimi bölümü nedir? Eğitimi nasıl alınır? Mezun olduktan sonra imkanları nelerdir?
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?
Çocuk Gelişimi bölümü, bireyin doğumdan ergenlik dönemine kadar geçen süreçteki fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini anlayan, destekleyen ve yönlendiren uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir disiplindir. Bu bölüm, çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için gerekli gelişimsel evreleri inceleyen, aile, okul ve toplum üçgeninde çocukla etkili iletişim kurmayı öğreten çok yönlü bir alandır.
ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?
Çocuk Gelişimi mezunları, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında aktif roller üstlenebilir. Kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinde çocuk gelişimi uzmanı olarak görev alabilirler. Aynı zamanda hastanelerde, özellikle çocuk servislerinde, gelişimsel destek sağlayan danışmanlar olarak çalışabilir; özel gereksinimli çocuklarla çalışan rehabilitasyon merkezlerinde önemli roller üstlenebilirler. Aile danışmanlığı merkezlerinde ebeveynlere rehberlik edebilir, çocuk yayıncılığı ya da oyuncak tasarımı gibi yaratıcı alanlara yönelebilirler.
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İŞ İMKANLARI NELERDİR?
Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş bir istihdam alanına sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi kurumlarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki çocuk evleri, sevgi evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinde gelişim takibi yapabilir, özel eğitim kurumlarında ya da özel kreşlerde görev alabilirler. Ayrıca televizyon ve dijital medya sektörlerinde çocuklara yönelik içerik geliştirme, yayınevlerinde çocuk kitapları danışmanlığı ya da oyuncak firmalarında pedagojik danışmanlık yapma gibi yaratıcı alanlar da bu mezunlara açıktır. Kendi danışmanlık merkezini açmak veya akademik kariyer yapmak da diğer önemli seçenekler arasında yer alır.
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ
Çocuk Gelişimi bölümü, teorik bilgi ile uygulamalı eğitimi birleştirerek öğrencilerine çok yönlü bir akademik temel sunar. Ders içerikleri üniversiteden üniversiteye değişebilse de, genel olarak aşağıdaki konu başlıkları yer alır:
Eğitim Bilimine Giriş
Psikolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Gelişim Psikolojisi
İletişim Becerileri
Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi
Çocukta Sosyal ve Duygusal Gelişim
Oyun ve Oyun Gelişimi
Davranış Bozuklukları
Özel Gereksinimli Çocuklar
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı
Erken Çocuklukta Eğitim Programları
Çocuk Ruh Sağlığı
Gelişimsel Değerlendirme Teknikleri
Kurumlarda Gözlem ve Uygulama
Çocuk Edebiyatı
Çocuk ve Medya
Drama ve Müzik Eğitimi
Çocukta Dil Gelişimi
İlk Yardım
Mesleki Etik
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
Çocuk Gelişimi bölümü hem lisans hem de ön lisans olarak çeşitli üniversitelerde sunulmaktadır. Aşağıda son yıllarda gözlemlenen genel taban puan eğilimlerine dair örnek bir tablo sunulmuştur. Ancak Bu bilgiler her yıl değişiklik gösterebilir, en güncel veriler ÖSYM ve YÖK Atlas sisteminden alınmalıdır.
Hacettepe Üniversitesi: 390-410 puan aralığı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 370-395 puan
Ankara Üniversitesi: 360-385 puan
Ege Üniversitesi: 355-380 puan
İstanbul Arel Üniversitesi (%100 burslu): 340-360 puan
Üsküdar Üniversitesi (%50 burslu): 270-300 puan
İstanbul Gelişim Üniversitesi (ücretli): 240-260 puan
Devlet MYO’lar: 280-320 puan
Vakıf MYO’lar (%100 burslu): 260-300 puan
Vakıf MYO’lar (%50 burslu veya ücretli): 200-250 puan