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        Haberler Bilgi Yaşam Çocuk gelişimi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları

        Çocuk gelişimi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları

        Toplumsal gelişimin en temel yapı taşlarından biri olan çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi, günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu alanda profesyonelleşmek isteyen gençler için üniversitelerde sunulan bölümlerden biri de çocuk gelişimi. Hem eğitim kurumlarında hem de sağlık alanlarında etkili roller üstlenebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bu bölüm, son yıllarda artan ilgiyle birlikte kariyer planlamalarında da öne çıkıyor. İşte, çocuk gelişimi bölümü ile ilgili merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:53
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        Çocuk gelişimi bölümü nedir?
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        Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olabilir. Bu farkındalıkla hareket eden pek çok genç, meslek seçimini yaparken insan odaklı alanlara yöneliyor. Son yıllarda üniversite tercihlerinde dikkat çeken bölümlerden biri de çocuk gelişimi. Peki çocuk gelişimi bölümü nedir? Eğitimi nasıl alınır? Mezun olduktan sonra imkanları nelerdir?

        ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?

        Çocuk Gelişimi bölümü, bireyin doğumdan ergenlik dönemine kadar geçen süreçteki fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini anlayan, destekleyen ve yönlendiren uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir disiplindir. Bu bölüm, çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için gerekli gelişimsel evreleri inceleyen, aile, okul ve toplum üçgeninde çocukla etkili iletişim kurmayı öğreten çok yönlü bir alandır.

        ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

        Çocuk Gelişimi mezunları, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında aktif roller üstlenebilir. Kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinde çocuk gelişimi uzmanı olarak görev alabilirler. Aynı zamanda hastanelerde, özellikle çocuk servislerinde, gelişimsel destek sağlayan danışmanlar olarak çalışabilir; özel gereksinimli çocuklarla çalışan rehabilitasyon merkezlerinde önemli roller üstlenebilirler. Aile danışmanlığı merkezlerinde ebeveynlere rehberlik edebilir, çocuk yayıncılığı ya da oyuncak tasarımı gibi yaratıcı alanlara yönelebilirler.

        ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İŞ İMKANLARI NELERDİR?

        Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş bir istihdam alanına sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi kurumlarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki çocuk evleri, sevgi evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinde gelişim takibi yapabilir, özel eğitim kurumlarında ya da özel kreşlerde görev alabilirler. Ayrıca televizyon ve dijital medya sektörlerinde çocuklara yönelik içerik geliştirme, yayınevlerinde çocuk kitapları danışmanlığı ya da oyuncak firmalarında pedagojik danışmanlık yapma gibi yaratıcı alanlar da bu mezunlara açıktır. Kendi danışmanlık merkezini açmak veya akademik kariyer yapmak da diğer önemli seçenekler arasında yer alır.

        ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ

        Çocuk Gelişimi bölümü, teorik bilgi ile uygulamalı eğitimi birleştirerek öğrencilerine çok yönlü bir akademik temel sunar. Ders içerikleri üniversiteden üniversiteye değişebilse de, genel olarak aşağıdaki konu başlıkları yer alır:

        • Temel ve Giriş Dersleri

        Eğitim Bilimine Giriş

        Psikolojiye Giriş

        Sosyolojiye Giriş

        Gelişim Psikolojisi

        İletişim Becerileri

        • Gelişim ve Davranış Odaklı Dersler

        Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi

        Çocukta Sosyal ve Duygusal Gelişim

        Oyun ve Oyun Gelişimi

        Davranış Bozuklukları

        Özel Gereksinimli Çocuklar

        • Uygulama ve Alan Dersi İçerikleri

        Aile Eğitimi ve Danışmanlığı

        Erken Çocuklukta Eğitim Programları

        Çocuk Ruh Sağlığı

        Gelişimsel Değerlendirme Teknikleri

        Kurumlarda Gözlem ve Uygulama

        • Destekleyici ve Seçmeli Dersler

        Çocuk Edebiyatı

        Çocuk ve Medya

        Drama ve Müzik Eğitimi

        Çocukta Dil Gelişimi

        İlk Yardım

        Mesleki Etik

        ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        Çocuk Gelişimi bölümü hem lisans hem de ön lisans olarak çeşitli üniversitelerde sunulmaktadır. Aşağıda son yıllarda gözlemlenen genel taban puan eğilimlerine dair örnek bir tablo sunulmuştur. Ancak Bu bilgiler her yıl değişiklik gösterebilir, en güncel veriler ÖSYM ve YÖK Atlas sisteminden alınmalıdır.

        • Devlet Üniversiteleri – Lisans (4 Yıllık)

        Hacettepe Üniversitesi: 390-410 puan aralığı

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 370-395 puan

        Ankara Üniversitesi: 360-385 puan

        Ege Üniversitesi: 355-380 puan

        • Vakıf Üniversiteleri – Lisans (Burslu/Kısmi Ücretli)

        İstanbul Arel Üniversitesi (%100 burslu): 340-360 puan

        Üsküdar Üniversitesi (%50 burslu): 270-300 puan

        İstanbul Gelişim Üniversitesi (ücretli): 240-260 puan

        • Ön Lisans Programları (2 Yıllık)

        Devlet MYO’lar: 280-320 puan

        Vakıf MYO’lar (%100 burslu): 260-300 puan

        Vakıf MYO’lar (%50 burslu veya ücretli): 200-250 puan

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