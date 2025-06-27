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        Haberler Dünya CNN: ABD, İran'ı müzakere masasına oturtmak için sivil nükleer programlarına yardımı görüşüyor | Dış Haberler

        CNN: ABD, İran'ı müzakere masasına oturtmak için sivil nükleer programlarına yardımı görüşüyor

        CNN, İran ile İsrail arasındaki gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini yazdı. CNN'in haberinde, ABD Başkanı Trump yönetiminin, İran'ı müzakere masasına oturtmak için sivil nükleer programlarına yardımı görüştüğü iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 07:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 07:36
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        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
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        CNN, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yaşanan gerilimlerin ardından İran'ı müzakere masasına çekmek amacıyla, "sivil nükleer programlar" için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüştüğü iddiasında bulundu.

        "ABD İRAN İLE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ"

        CNN'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.

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        Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.

        20-30 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PLANI

        Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.

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        Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.

        Fordo Nükleer Tesisi'nin uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen programla değiştirilmesi için İran'a ödeme yapılması fikri üzerinde durulduğunu öne süren kaynaklar, "farklı kişiler tarafından ortaya atılan çok sayıda fikir olduğunu ancak İran'ın bu teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceğinin bilinmediğini" iddia etti.

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