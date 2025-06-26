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        Haberler Dünya ABD Genelkurmay Başkanı: Fordo için 15 sene hazırlandık | Dış Haberler

        ABD Genelkurmay Başkanı: Fordo için 15 sene hazırlandık

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi. Caine, Fordo'ya yönelik saldırı planının 15 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve olası saldırı için bir grup görevlinin çalışma yürüttüğünü aktardı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.06.2025 - 19:01 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:34
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        "15 sene hazırlandık"
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        ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, Pentagon'da bilgilendirme amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

        ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Fordo nükleer tesisine yönelik düzenlenen ve 12 adet sığınak delici (GBU-57) bombanın kullanıldığı saldırının detaylarını açıkladı.

        Caine, saldırı üzerinde 15 yıldır çalışıldığını ifade ederken, bir grup görevlinin tesisin yapısı ve jeolojisiyle ilgili detaylı araştırmalar yürüttüğünü bildirdi.

        Görevlilerin bütün zamanlarını bu konuya ayırdıklarını işaret eden Caine, tesise ne girip çıktığını sürekli takip ettiklerini dile getirdi.

        Caine, İran'ın Fordo nükleer tesisinin barışçıl olmadığını düşündüklerini ifade ederken, GBU-57 geliştirilmeden önce yer altında bulunan bu yapıyı imha edecek mühimmata sahip olmadıklarını belirtti.

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        GBU-57'nin geliştirilmesiyle saldırının mümkün kılındığını dile getiren ABD Genelkurmay Başkanı, 15 senenin sonunda ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile saldırının gerçekleştirildiğini ifade etti.

        HEGSETH'İN AÇIKLAMALARI

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth,

        Savunma Bakanlığında (Pentagon) ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran'a yönelik saldırının amacına ulaşmadığını iddia eden tamamlanmamış bir "ön değerlendirme raporu"na dikkati çeken Hegseth, "Raporda, bu değerlendirmenin bir temel varsayımı olduğu söyleniyor. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu, tüm öncülünüzün bir temel varsayıma dayandığı anlamına geliyor. Yanılıyorsanız, diğer her şey yanlıştır." dedi.

        Hegseth, raporda, "saldırının muhtemelen ciddi bir hasar oluşturduğu" öngörüsünün kabul edildiğini savundu.

        ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine "muazzam" tahribat verdiğini ileri süren Hegseth, bu konuda, İsrail Savunma Bakanlığı, Birlemiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumlardan yapılan açıklamaları kaynak gösterdi.

        Hegseth, medyanın, ABD ordusunun başarısını görmezden gelmeye çalıştığını ve tarihi anları kaçırdığı eleştirisinde bulundu.

        *Fotoğraflar: AA

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