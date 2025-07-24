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        Haberler Spor Futbol Ciro Immobile'den Beşiktaş ve Türkiye sözleri! - Futbol Haberleri

        Ciro Immobile'den Beşiktaş ve Türkiye sözleri!

        Beşiktaş'tan ayrılıp ardından İtalya'ya dönen Ciro Immobile, Bologna ile hedeflerini, transfer sürecini ve milli takım hayalini İtalyan basınına anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 18:16 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:16
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        Immobile'den Beşiktaş ve Türkiye sözleri!
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        Beşiktaş'taki bir sezonluk macerasının ardından yeniden İtalya'ya dönen Ciro Immobile, 10 Temmuz'da Bologna ile sözleşme imzalamıştı. Yeni takımında güçlü bir başlangıç yaptığını belirten deneyimli golcü, Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda transfer sürecini, hedeflerini ve milli takıma dönüş arzusunu anlattı.

        "BOLOGNA'DAKİ ATMOSFER BULAŞICI"

        Bologna'daki ilk izlenimlerinden memnun olduğunu belirten 35 yaşındaki forvet, "Bologna ile çok iyi bir başlangıç yaptık. Güçlü bir enerji var ve bu heyecan gerçekten bulaşıcı" dedi.

        Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna'nın hedeflerine tam olarak inandığını söyleyen Immobile, geçen sezon İtalya Kupası'nı kazanarak Avrupa bileti alan kulüple başarıyı sürdürmek istediğini vurguladı:

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        "Bu sezonun hedefi, geçen sezonki Avrupa başarısını tekrarlamak. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz."

        "HİÇBİR ZAMAN GÜNDEME GELMEDİ"

        8 yıl boyunca Lazio forması giyen ve 340 maçta 207 gol, 54 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Immobile, eski kulübüyle yollarının tekrar kesişip kesişmeyeceği yönündeki soruya net konuştu:

        "Lazio'ya dönme ihtimali hiç olmadı. Roma şehri'nin bana verdikleri, yaşadıklarımız hep içimde kalacak. Ama artık yeni bir sayfa açtım."

        "TÜRKİYE'DE DEĞERLİ BİR DENEYİM YAŞADIM"

        Beşiktaş günlerini de değerlendiren yıldız oyuncu, "Türkiye'de çok önemli bir deneyim yaşadım. Sezonun ikinci yarısında bazı fiziksel problemler yaşamama rağmen yılı 20 golle kapattım ve bir kupa kazandık. Bu her zaman kolay değildir" dedi.

        Yeni sezona ise çocuk gibi bir heyecanla başladığını belirtti:

        "Tüm yaz boyunca kendime mutluluk verecek, bana keyif verecek bir proje aradım. Yaşımı düşünmeden bunu yaptım."

        "HEDEFİM AVRUPA, GOL KRALLIĞI VE MİLLİ TAKIM"

        "Bir öncelik sıralaması yapacak olursam, ilk sıraya Bologna'nın Avrupa'da yer almasını yazarım. Bu 65 puan ve üstü bir sezon demektir. Sonra çok gol atmak, yeniden milli takıma dönmek ve gol krallığını kazanmak istiyorum. Gol kralı olursan, bu seni otomatik olarak Dünya Kupası'na da götürür zaten."

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