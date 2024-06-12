Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ACILI ANNE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlunu ve gelinini aynı kazada kaybeden acılı anne Şerife Emirik, İHA'ya konuştu.

Oğlu Fethi Berk ile gelini Buse Nur Bostancı'nın kazadan 15 gün sonra nikahları olacağını dile getiren Emirik, "Oğlum 23 yaşında, gelinim 18 yaşındaydı. Daha fazla ceza almasını istiyorum. İki can almanın cezası 9 yıl 4 ay değil. O sarhoş, katil adam benim oğlumun canını bilerek aldı. 1,18 promil alkolü, ehliyeti yok. Alkolden dolayı ehliyetini kaptırmış. Mahkemede inkar etti. İki çocuğunun olduğunu, onlara bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Utanmadan beraatını istedi. İnsan vicdan azabı çeker, bunda o da yok. Biz bu cezaya itiraz ettik. İki tane can aldı, birisi 18 yaşında, diğeri 23 yaşında. İki canın bedeli 9 yıl mı, soruyorum size" dedi.