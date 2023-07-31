Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı!
Çin'de şiddetli yağmurların beraberinde getirdiği Doksuri Tayfunu sebebiyle Pekin'de 31 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı
- 1
Çin'de bir süredir etkili olan yoğun yağışlar Doksuri Tayfunu'nu beraberinde getirdi.
- 2
Bunun başkent Pekin'de bu yıl yaşanan en şiddetli yağış olduğu belirtilirken, tayfun sebebiyle 31 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
- 3
Pekin'de bir gecede ortalama yağış miktarı 140,7 mm'ye ulaştı. Yetkililer, kırmızı alarm verdi.
-
- 4
Pekin'de 31 binden fazla insan evini terk ederken, 4 binden fazla şantiyede çalışmalar durduruldu.
- 5
Başkentteki iki havalimanında da 180'i aşkın uçuş iptal edildi.
- 6
Çin basınında yer alan haberlerde, aşırı yağışlar sebebiyle can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.
-
- 7
- 8
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.