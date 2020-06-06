Cimboma'a bedava forvet!

İngiliz basınından "the72.co.uk" sitesi, Charlton'la mukavelesi sezon sonunda bitecek Lyle Taylor'la Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı. 30 yaşındaki forvetin bir diğer talibi ise Rangers... Ancak bu sezon 22 maçta 11 gol atan 1.88 boyundaki futbolcunun Türkiye’ye daha yakın olduğu vurgulandı.

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