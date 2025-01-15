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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Ocak 2025 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 15 Ocak Çarşamba Sayısal Loto sonuçları

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21.30'da açıklanan Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftada üç gün noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır. İşte, 15 Ocak 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 21:38 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:38
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        Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirildi. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 15 Ocak 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        15 OCAK 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        47 - 59 - 64 - 68 - 74 - 82

        JOKER 65 + SÜPERSTAR 63

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

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        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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