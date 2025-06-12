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        Haberler Yaşam Çilek Dolunayı semaları süsledi

        Çilek Dolunayı semaları süsledi

        Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen 'Çilek Dolunayı' olarak da bilinen ay, 18 yıl sonra İstanbul'da pembe renge büründü. O anlar gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.06.2025 - 00:37 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:37
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          Baharın bitişini, yaz mevsiminin ise gelişini simgeleyen ve Haziran ayının ortalarında oluşan 'Çilek Dolunayı', 18 yıl sonra İstanbul semalarında görüldü.

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          Çilek Dolunayı, Beşiktaş Ortaköy sahilinde eşsiz görüntüler oluşturdu.

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          Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

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