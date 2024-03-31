Çiğdem Batur ile Gökhan Keser ilk kez birlikte görüntülendi
Oyuncu çift Çiğdem Batur ile Gökhan Keser, ilk kez birlikte el ele Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir süredir aşk yaşayan Çiğdem Batur ile Gökhan Keser, ilk kez birlikte el ele Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Çift, basın mensuplarının birliktelikleriyle ilgili sorular hakkında sessiz kaldı.
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"LONDRA'DA HUZURLUYUM"
Çiğdem Batur, yurt dışındaki yaşamından bahsetti. Batur, "Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var. Londra'da olmak benim için biraz da huzur. Müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye'yi oradayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. Şimdilik 1 - 2 ay daha da burdayım" dedi.
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"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI BURAYA KIYASLA YURT DIŞINDA DAHA FAZLA ALIYORUZ"
Son dönemde oyuncuların yurt dışına yatırım yapmalarını da değerlendiren Çiğdem Batur, "Londra'ya çok fazla gelen var. Herkes bir B planı olarak İngiltere'yi düşünüyor. Mesafe olarak da rahat. Bence emeğimizin karşılığını da orda buraya kıyasla çok daha fazla alıyoruz. Aslında ben de Türkiye'de yatırım yapıyorum. Ben Düzceliyim, ailem orda. Orada da bir sürü bağ bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz" diyerek güldü.
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