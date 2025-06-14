CHP lideri Özgür Özel'in, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında 10'uncu durağı Bayburt oldu. Vatandaşlara seslenen Özel özetle şunları söyledi:

"Canım Bayburt, güzel Bayburt, insanı yiğit Bayburt hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayburt'un yüreğinde vatan, bayrak, millet ve Atatürk sevgisi olan insanına selam olsun. Bayburt'un eli öpülesi analarına, babalarına, dedelerine selam olsun. Bayburt, Rus işgaline yüz yıl önce Kop Savunmasında direnen, ateşten yanan ama teslim olmayanların şehridir.

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"BAYBURT'A GİTME' DEDİLER"

Gezi bir tek Bayburt'ta olmadı dediler. Bayburt'a gitme dediler. Ben gideceğim diyorum, Bayburt AK Parti'nin kalesidir dediler. Bayburt'a gideceğim ve Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Siyasi partilerin kale siyaseti bitmiştir. Bayburt ne AK Parti'nin ne de başkasının kalesidir. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı çök destek verdi ama iktidar bunun karşılığını vermedi.

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Biz Bayburt'un sesini duyurmaya ve ilk seçimlerden sonra yapılmayanı yapmaya geliyoruz inşallah. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. Yıldönümü. Kahraman jandarma, şehit ver deyince şehit veren jandarma. Uzmanının kadro sorunu var, özlük hakları sorunu var. Buradan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden onlara bir selam çakıyorum, hepsinin sorunlarını çözmeye geliyoruz.

"FERDİ ZEYREK GİBİ OLSUN DEDİ" Genç bir kardeşim dedi ki, Bayburt'a öyle birini aday gösterin ki belediye başkanı olsun. Bizim bin türlü şikayetimiz var dedi. Nasıl biri olsun diye sordu. Nasıl biri olsun dedim, Ferdi Zeyrek gibi biri olsun dedi. İlk 3 günü büyük bir korku, son 4 günü büyük bir yasla geçen bir haftanın ardından Manisa'dan Bayburt'a geldim. Sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, önceki Cumhurbaşkanlarımıza, gözyaşı döken herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Bayburt'a, CHP iktidarında bereket getireceğiz inşallah. 14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Bundan sonra size söz olsun bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak. Osmanlıspor diye bir takımı nerelere getirenler Bayburt'u, Gümüşhane'yi amatöre düşürmüşler. Güçlünün yanında olmak kolay biz Manisaspor'un yanında artık Bayburtspor'u da tutacağız. "BAYBURT'TA NÜFUS 83 BİNE İNMİŞ" Bayburt'un nüfusu 83 bine inmiş durumdu. 180 bin Bayburtlu ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşıyor. Buranın oyunu alanlar, iş hizmet etmeye gelince sırtını dönüyor. Sanayi yüzde 2. Hizmet sektörü yüzde 23, tarım yüzde 75. Tarım yüzde 25 kan kaybetmiş. Yani Bayburt'ta gençlerin karşısında ya tarla ya gurbet var. Bayburt'a yatırım getirmeye, fabrikalar kurmaya gençlerimizi bu şehirde tutmaya söz veriyoruz. Havaalanı 6 yıldır bekliyor. Bu hafta Bayburt'un bütün sorunları Meclis'te olacak. Çiftçimiz sesini Meclis'te duyuracak.

"ANKETLERDE 7 PUAN ÖNDEYİZ" 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış biz de ona saygı duymuşken, 31 Mart'ta ilk kez onlar ikinci olunca bizim 47 yıl gösterdiğimiz anlayışı, sabrı, millete saygıyı 47 gün gösteremediler. 31 Mart'tan bu yana 1. olan partimiz en yakın rakibinin 7 puan önündedir. İktidar buna saygı duymamaktadır. Milletin kararıyla inatlaşan iktidar yasama, yürütme ve yargıyı egemenliğinin altına almış talimata bağlamıştır. Milletin hoş görmediği bir sürecin içindeyiz. Kendi geleceklerini düşünürken milletin geleceğini düşünmüyorlar. "EMEKLİ MAAŞI 8 ÇEYREK ALTINDI" Asgari ücretli 22 bin TL ile geçinmeye zorlanıyor. Asgari ücret onlar iktidara geldiğinde 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi ise 3 çeyrek altın alabiliyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını istiyorduk. En düşük emekli maaşı onlar iktidara geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alabiliyorlar. Üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit, 8 çeyrek altına denk emekli maaşı veriyordu. Yani 45-50 bin TL bugünün parasıyla. Emekli ve asgari ücretli için o zammı ya alacağız ya da bu büyük mücadeleyi meydan meydan taşıyacağız. Ara zam hakkımız söke söke alırız.

Kamu işçilerine, gerçek enflasyona göre değil hedeflenen enflasyona göre zam vereceklerini söylüyor. ENAG'a göre enflasyon yüzde 80. TÜİK 45 dedi. Geçen yıl yüzde 45 bile vermeyip, yüzde 35 vererek herkesin cebinden yüzde 10 çaldılar. Şimdi de ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 öneriyorlar. Sendikalar bunu kabul etmedi ve yazın sıcak geçeceğini söyledi. Biz de diyoruz ki emekçiler için emekliler için kim alanlara çıkarsa biz de kaya gibi onların arkasında olacağız. Bu sesi Gebze'den değil Bayburt'tan duyuyorsunuz. "4.7 MİLYON EV GENCİMİZ VAR" İşsizlik rakamları açıklandı yüzde 33. Son 10 yılın en yüksek rakamı var. 3.2 milyondan 4.7 milyona çıktı ev gençlerimiz. Ev genci anasının dibinde oturan genç demek. Bu gençler bunu hak etmiyor. İşsizlik sorununu çözmek çok önemlidir. 1.5 milyon atanamayan öğretmenimiz var. 17-25 Aralık'tan sonra garibanın çocuğu o dershaneye gittiği için anası, babası KHK mağduru oluyor. Tüm mağdurları biz sahipleniyoruz. Vatanına, milletine ihanet edenden, F-16 ile Meclis bombalayandan asla bahsetmiyorum. Onlar cezasını çeksin. Bankaya para yatırdığı için mağdur edilenleri söylüyorum.

Arkasından gideceğimiz iki Mustafa var. Biri, Hz. Muhammed (s.a.v), bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İki Mustafa'nın yolundan Allah bu milleti ayırmasın. Yağmur başladı, şimdi doluya döndü doluda bile dağılmayan Bayburt'a helal olsun, selam olsun. İsrail'in Gazze'de katliamı sürüyor. Çoğu kadın ve çocuk 55 bine yakın insan katledilmişken, burayı güzel bir sahil kenti yapıp kumarhane açayım dedi. Birileri bu sözlere hiçbir şey demedi. Bu iktidarın Trump'a karşı sus pus olması ve İsrail'e karşı düşük sesle konuşması düşündürücüdür. "DİK DURUŞ BEKLİYORUM" Yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Sadece İsrail'e değil Trump'a karşı da Erdoğan'dan bir dik duruş bekliyorum. Yarın Saadet Partisi'nin davetiyle çok sayıda muhalefet partisiyle yarın akşam üstü Üsküdar'da Filistin ile dayanışma göstereceğiz. Filistin meselesinin Türkiye'nin ulusal meselesi olduğunu hatırlatıyorum. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit'in ilişkisi neyse bizim Filistin ile ilişkimiz odur. "19 MART'IN ÜZERİNDEN 87 GÜN GEÇTİ" 19 Mart darbesinin üzerinden 87 gün geçti. 15.5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nu içerde tutmak için 60 milyar dolar harcadılar. Biz bu kâbustan Türkiye'yi çıkarmak için esas olanın milli irade olduğunu anlatmak için Samsun'dan yola çıkarak tüm Türkiye'yi meydan meydan gezerek bu iftiralara karşı direniyoruz. Daha ilk gün, İBB'den 560 milyar TL çalmışlar dediler ama 6 yıllık İBB bütçesinin 497 milyar TL olduğu ortaya çıktı. Her gün yeni bir yalan ve iftira atıyorlar. İş adamlarının iş yerine çöküp, buraya imza at şirketinin başına geç diyorlar.

O günden bugüne 1 kuruş yolsuzluk hesabını veremeyeceğimiz 1 şey bulamadılar. Sayın Erdoğan, demişti ki bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Bu alanda her görüşten insan var ve ben hepinizin gözlerinin içine bakara söylüyorum söylenenler iftiradır. Bu iftiraya inananların yüzdesi de 25'tir. Sayın Erdoğan, savcılarına mı güveniyorsun hadi o zaman hodri meydan, duruşmaları TRT'den yayınlayın. "KÖYLÜ YİNE MİLLETİN EFENDİSİ OLACAK" Baki Aydöner sizin evladınızdır, bizim parti meclisi üyemizdir. 80 darbesinden sonra ilk kez CHP'nin bir yöneticisi cezaevine konulmuştur. 45 yıl sonra postallı darbecilerden sonra cübbeli darbeciler CHP'li bir siyasetçiyi cezaevine göndermiştir. Bu kadar yağmura rağmen alanı terk etmediniz, Allah sizden razı olsun. Ekrem İmamoğlu sizin taktirinizle Cumhurbaşkanı olunca köylü yine milletin efendisi olacak. Tüm gençler hayallerini yurt dışında değil Türkiye'de kuracak. Ekrem başkana da arkadaşlarımıza da sahip çıkacağız. Türkiye sahipsiz değildir. İyi ki varsın Bayburt. İyi ki bu kadar mertsin Bayburt. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."