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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için serbest bırakılması çağrısı yaptı

Giriş: 05.06.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın
DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

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