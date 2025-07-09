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        Haberler Gündem Politika CHP'li belediye başkanları Ankara'da toplanıyor: Yol haritası hazırlanacak | Son dakika haberleri

        CHP'li belediye başkanları Ankara'da toplanıyor: Yol haritası hazırlanacak

        Belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın önemli bir toplantı yapılacak. Tüm belediye başkanları Genel Merkez'de buluşacak. CHP Lideri Özgür Özel'in katılacağı toplantıda izlenecek yol haritası netleşecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 09.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:52
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        CHP'li belediye başkanları Ankara'da toplanıyor: Yol haritası hazırlanacak
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        CHP'de belediyelere yönelik soruşturmaların ardından başlayan toplantı trafiği devam edecek.

        GÖZLER BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISINDA: YOL HARİTASI NETLEŞECEK

        CHP'li belediye başkanları toplantı yapacak. Yaşanan gelişmelere ilişkin atılacak adımalar belirlenecek. Yol haritası netleştirilecek.

        MİTİNGLER DEVAM EDECEK, İMZA KAMPANYASINA HIZ VERİLECEK

        Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Basına kapalı yapılacak toplantıda, belediye başkanları görüşlerini Özel'e iletecek. Belediye başkanları ile yapılacak toplantı sonrası yol haritasının şekillenmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, mitingler devam edecek, bir yandan da imza kampanyasına hız verilecek. Meclis'in kapanmasıyla birlikte Ankara da vekillerle bir günlük kamp yapılacak. Daha sonra vekiller sahaya inecek.

        NE OLMUŞTU?

        CHP'de Antalya, Adana ve Adıyaman belediyelerine yönelik operasyonların ardından 5 Temmuz’da Merkez Yönetim Kurulu, 6 Temmuz’da da Parti Meclisi olağanüstü toplantıları düzenledi. Bütün belediye başkanları Genel Merkeze çağırıldı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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